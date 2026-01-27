PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Schnellimbiss an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie schlugen eine Türscheibe ein, kletterten in das Lokal und entwendeten Geldkassetten und Spirituosen. Aus einem unverschlossen an der Haarbrinkstraße abgestellten Kia Sportage wurde am Wochenende eine Geldbörse gestohlen. Darin steckten diverse Papiere, Bankkarten und Bargeld. Vermutlich ebenfalls unverschlossen wurde am Freitagmittag ein Fiat Panda an der Kohlbergstraße abgestellt. Als der Halter am Samstag zu seinem Wagen kam, fehlten eine Plastiktüte mit Altglas und eine Geldbörse mit dem Fahrzeugschein.

Am Wochenende wurde ein ebenerdiges Fenster der Phönixschule an der Königsberger Straße eingeschlagen.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9199-0.(cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 10:34

    POL-MK: Reifen beschädigt - Umtausch-Betrug - Ladendiebe - Drogen am Steuer

    Iserlohn (ots) - Unbekannte haben am Sonntagnachmittag oder in der Nacht zum Montag die Reifen zweier Pkw beschädigt. Die Wagen standen auf einem Parkplatz an der Inselstraße. Die Reifen wurden durch Schnitte oder Stiche beschädigt. Ein Pkw-Halter stellte die Schäden an seinem Pkw sowie einem weiteren Fahrzeug am Montag gegen 5 Uhr fest. Die Polizei bittet um ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 16:24

    POL-MK: Unfälle auf glatten Straßen im Märkischen Kreis

    Märkischer Kreis (ots) - Vor allem die Autofahrerinnen und Autofahrer im nördlichen Kreisgebiet kämpften am heutigen Montag mit den schwierigen Straßenverhältnissen. Die Kombination von Temperaturen um 0 Grad, leichtem Regen und später Schneefall sorgte für eine Reihe von Unfällen, in vier Fällen mit Verletzten. Fahrzeuge landeten in Leitplanken, prallten gegen Verkehrsschilder, auf parkende oder vor ihnen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:11

    POL-MK: Die Feuerwehr ruft nicht unter 112 und die Polizei nicht unter 110 an!

    Altena/ Märkischer Kreis (ots) - Die 112 ruft NICHT an! Genauso wenig, wie die 110 anruft! Heute Morgen haben offenbar mehrere vor allem ältere Menschen im MK Anrufe bekommen, die angeblich von der Notruf-Nummer der Kreisleitstelle kamen. In den Displays der Telefone erschienen jedenfalls die drei bekannten Zahlen. Betroffene wandten sich darauf an die Leitstelle in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren