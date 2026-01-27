Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Schnellimbiss an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie schlugen eine Türscheibe ein, kletterten in das Lokal und entwendeten Geldkassetten und Spirituosen. Aus einem unverschlossen an der Haarbrinkstraße abgestellten Kia Sportage wurde am Wochenende eine Geldbörse gestohlen. Darin steckten diverse Papiere, Bankkarten und Bargeld. Vermutlich ebenfalls unverschlossen wurde am Freitagmittag ein Fiat Panda an der Kohlbergstraße abgestellt. Als der Halter am Samstag zu seinem Wagen kam, fehlten eine Plastiktüte mit Altglas und eine Geldbörse mit dem Fahrzeugschein.

Am Wochenende wurde ein ebenerdiges Fenster der Phönixschule an der Königsberger Straße eingeschlagen.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9199-0.(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell