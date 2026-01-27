Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen beschädigt - Umtausch-Betrug - Ladendiebe - Drogen am Steuer

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag oder in der Nacht zum Montag die Reifen zweier Pkw beschädigt. Die Wagen standen auf einem Parkplatz an der Inselstraße. Die Reifen wurden durch Schnitte oder Stiche beschädigt. Ein Pkw-Halter stellte die Schäden an seinem Pkw sowie einem weiteren Fahrzeug am Montag gegen 5 Uhr fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Ein 41-jähriger Mann versuchte am Montagmittag in einem Discounter An Pater und Nonne Ware "umzutauschen", obwohl er sie gerade erst aus dem Regal genommen und nicht bezahlt hatte. Er legte Bettwäsche und eine Tonie-Box auf das Kassenband und verlangte einen Umtausch. Weil er keinen Kassenbon vorweisen konnte, weigerte sich die Kassiererin. Der Marktleiter hatte den Mann bereits beim Betreten des Marktes ohne Ware gesehen und wiedererkannt, weil er bereits diverse Male mit Umtauschanliegen in Filialen aufgefallen war. Bevor die Polizei eintraf, verließ der Mann das Geschäft. Am Nachmittag versuchte er es noch einmal außerhalb des Märkischen Kreises und wurde dort vorläufig festgenommen.

Unbekannte haben am Wochenende eine Spritztour mit zwei Radladern unternommen. Die Baumaschinen standen an einer Glasfaser-Baustelle am Fuhrweg. Am Montag fehlten sie auf der Baustelle. Stattdessen wurden sie am Aussichtspunkt Rauhe Hardt entdeckt. Offenbar gab es keine Schäden.

Eine 35-jährige Mendenerin wurde am Montag gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt bei einem Ladendiebstahl erwischt. Sie bezahlte an der Kasse nicht alle Waren aus ihrer Tasche. Kurz nach 14 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem anderen Iserlohner Supermarkt vier Jugendliche, die Ware in ihren Taschen verstauten und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne zu bezahlen. Die hinzugerufene Polizei fand bei zwei 14 und 15-Jährigen gestohlene Getränke. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Kunden beobachteten am Montag gegen 14.40 Uhr in einer Drogerie in der Innenstadt zwei minderjährige Mädchen beim Diebstahl von Kosmetika. Sie hatten das Geschäft bereits verlassen. Eine Mitarbeiterin traf eines der Mädchen dem Laden. Die Polizei wurde geholt. Die fertigte Anzeigen gegen die 14-jährige und ihre 15-jährige Freundin. Die 14-Jährige wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben. Das Geschäft sprach ein Hausverbot aus. (cris)

Eine 33-jährige Altenaerin erwies sich am Montag als unbelehrbar und wurde deshalb gleich zweimal zur Blutprobe gebeten. Die Polizei stoppte ihren Pkw am Morgen auf der Friedrichstraße für eine Kontrolle. Sie zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Vortest fiel positiv aus, weshalb ihr ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe abnahm. Die Polizeibeamten untersagten ihr ausdrücklich, bis zur vollständigen Ausnüchterung keine Kraftfahrzeuge mehr zu führen. Kurz vor 13 Uhr entdeckten sie Polizeibeamte am Steuer ihres Pkw auf der Westfalenstraße. Erneut wurde sie zur Wache gebracht, wo ihr ein Arzt weitere Blutproben abnahm. Es folgte Anzeige Nr. 2 wegen des Verdachts einer Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ob die erlaubten Grenzwerte eingehalten wurden, muss die Laboruntersuchung der Blutproben zeigen.

Wegen eines kaputten Abblendlichtes und seiner etwas eiligen Fahrweise wurde eine Polizeistreife am Montag gegen 22.15 Uhr auf der Seilerseestraße auf einen Pkw aufmerksam. Die Beamten kontrollierten ihn. Der 31-jährige Fahrer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Er räumte unumwunden zu, dass er Cannabis konsumiert und außerdem keine Fahrerlaubnis habe. Er musste zur Blutprobe mitkommen und bekam Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell