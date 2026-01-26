Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Die Feuerwehr ruft nicht unter 112 und die Polizei nicht unter 110 an!

Altena/ Märkischer Kreis (ots)

Die 112 ruft NICHT an! Genauso wenig, wie die 110 anruft! Heute Morgen haben offenbar mehrere vor allem ältere Menschen im MK Anrufe bekommen, die angeblich von der Notruf-Nummer der Kreisleitstelle kamen. In den Displays der Telefone erschienen jedenfalls die drei bekannten Zahlen. Betroffene wandten sich darauf an die Leitstelle in Altena.

Die Polizei stellt klar: Weder Polizei, noch Feuerwehr rufen unter diesen Nummern an! Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Betrug! Die Polizei beruhigt: Sie können solche Anrufe getrost ignorieren! (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell