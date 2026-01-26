Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Pkw beschädigt - Ladendiebin - Softair-Schüsse auf Rollläden

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben heute (Montag-) Morgen den Inhalt eines Altpapiercontainers an der Inselstraße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand leichter Sachschaden an dem Container.

Am Samstagmorgen, zwischen 7.30 und 7.55 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Kurt-Schumacher-Ring eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Ein Bewohner wurde kurz vor 8 Uhr wach, weil er ein Geräusch hörte. Dann ging seine Tür auf und ein Unbekannter stand im Rahmen. Er flüchtete. Der Unbekannte wird auf etwa 35 bis 45 Jahre und eine Größe von etwa 1,80 Meter geschätzt. Er wirkte ungepflegt, trug einen Schal und hat geraucht. Sein auffälligstes Merkmal: ein Muttermal am Mund. Als der Bewohner hinterherlief, stellte er den Einbruch fest und dass der Unbekannte Elektrowerkzeuge mitgenommen hatte.

Einen weiteren Einbruch gab es zwischen Sonntag vor einer Woche und Donnerstagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Treppenstraße. Zur möglichen Beute konnte der Betroffene bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei noch keine Angaben machen.

Der dritte Einbruch lässt sich zeitlich nicht genau einordnen: Zwischen dem 1. November und dem vergangenen Samstagnachmittag wurde in ein Einfamilienhaus an der Hansbergstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten divers Gegenstände sowie Werkzeuge.

Am Erbenberg wurden in der Nacht zum Freitag die Heckscheibe eines geparkten Lastwagens eingeschlagen und an einem weißen Hyundai mehrere Reifen beschädigt. In derselben Nacht wurde auch an der Danziger Straße die Heckscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Der Täter entwendete zwei Kisten mit Schraubenschlüsseln aus dem Kofferraum des schwarzen Mazda CX-7. Am Mittwochabend vergangener Woche bat ein Mann eine Kassiererin in einem Geschäft an der Mendener Straße darum, ihm Geld zu wechseln, und verwickelte sie in ein Gespräch. Dabei entwendete er ihr mehrere Geldscheine. Gemeldet wurde der Diebstahl bei der Polizei erst am Freitag.

Als eine Pkw-Fahrerin am Samstag gegen 16 Uhr zu ihrem an der Oestricher Straße parkenden Ford Kuga kam, waren alle Reifen beschädigt, drei davon praktisch luftleer.

Eine 32-jährige Frau versuchte am Freitag, kurz vor 20.30 Uhr, in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring Dosen mit Alkohol zu stehlen. Ein Mitarbeiter verfolgte sie und versuchte sie, festzuhalten. Die Frau riss sich los und schubste den Mitarbeiter weg. Da die Frau bereits mehrfach bei Ladendiebstählen in dem Markt erwischt wurde, sind ihre Personalien bekannt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Unbekannte haben am Freitagabend zwischen 20 und 23 Uhr an der Scherlingstraße Rollläden mit einer Softair-Pistole beschossen und dabei beschädigt. Die Polizei stellte Beweise sicher.

Am Freitag zwischen 22.45 und 23.45 Uhr wurde an der Hagener Straße ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Unbekannte beschädigten eine Seitenscheibe und konnten so den Opel Vivaro öffnen. Sie entwendeten diverse Bohrmaschinen, Schleifwerkzeug und andere Geräte. (cris)

