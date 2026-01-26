PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen Schmuck

Hemer (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, ebenfalls gegen 14 Uhr, Unter dem Asenberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie verschafften sich über eine Balkontür Zugang, durchwühlten Möbel und entwendeten Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:44

    POL-MK: Angriff auf Polizeibeamte

    Altena (ots) - Ein stark alkoholisierter Mann hat Samstag einer Polizeibeamtin Haare ausgerissen. Der 34-jährige Altenaer hatte sich am Nachmittag bei niedrigen Temperaturen nahe 0 Grad zunächst an der Lenne-Seite der Unterführung am Bahnhof niedergelassen. Eine Rettungswagen-Besatzung untersuchte ihn. Allein die starke Alkoholisierung stellte keinen Grund dar, ihn ins Krankenhaus zu bringen, weshalb er vor Ort blieb. Eine Stunde später kamen weitere Hinweise von Zeugen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:35

    POL-MK: Feuer an Fassade - Kuperdiebe - Taschendiebe

    Menden (ots) - Unbekannte haben in der vergangenen Woche versucht, eine Fassade der Gesamtschule an der Windthorststraße in Brand zu setzen. Die Tat wurde erst später festgestellt und bei der Polizei angezeigt. An der Gebäudeecke zur Bürgermeister-Rau-Straße, Ecke Windthorststraße, nahe der Regenbogen-Treppe, wurde ein Stück der Fassadenverkleidung abgebrochen und Feuer gelegt. Die Flammen erloschen jedoch, so dass ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:32

    POL-MK: Notfallsanitäter angegriffen

    Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Ein 39-jähriger Mann hat am Samstag die Besatzung eines Rettungswagens angegriffen. Wegen eines medizinischen Notfalls kamen die Mitarbeiter des Rettungsdienstes kurz vor Mitternacht in seine Wohnung. Als sie den Mann untersuchen wollten, nahm dieser erst einen Notfallsanitäter in den Schwitzkasten, griff danach die Hand des anderen Notfallsanitäters und verdrehte sie. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren