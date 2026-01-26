POL-MK: Einbrecher stehlen Schmuck

Altena (ots) - Ein stark alkoholisierter Mann hat Samstag einer Polizeibeamtin Haare ausgerissen. Der 34-jährige Altenaer hatte sich am Nachmittag bei niedrigen Temperaturen nahe 0 Grad zunächst an der Lenne-Seite der Unterführung am Bahnhof niedergelassen. Eine Rettungswagen-Besatzung untersuchte ihn. Allein die starke Alkoholisierung stellte keinen Grund dar, ihn ins Krankenhaus zu bringen, weshalb er vor Ort blieb. Eine Stunde später kamen weitere Hinweise von Zeugen ...

