Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher stehlen Schmuck
Hemer (ots)
Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, ebenfalls gegen 14 Uhr, Unter dem Asenberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie verschafften sich über eine Balkontür Zugang, durchwühlten Möbel und entwendeten Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)
