POL-MK: Einbruch in Rohbau

Iserlohn (ots) - Unbekannte haben am Sonntagnachmittag oder in der Nacht zum Montag die Reifen zweier Pkw beschädigt. Die Wagen standen auf einem Parkplatz an der Inselstraße. Die Reifen wurden durch Schnitte oder Stiche beschädigt. Ein Pkw-Halter stellte die Schäden an seinem Pkw sowie einem weiteren Fahrzeug am Montag gegen 5 Uhr fest. Die Polizei bittet um ...

mehr