Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Rohbau
Kierspe (ots)
Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Rohbau an der Volmestraße eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten neben diversen Elektrowerkzeugen (Schlagschrauber, Bohrmaschine) auch Heißluftfritteuse, Heizstrahler, Kaffeemaschine und ein Glas Brotgurken. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0. (cris)
