PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 71 statt 30 km/h: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots)

Messstelle	Iserlohn-Rheinen, Rheinener Straße,
Zeit				27.01.2026, 7:45 Uhr bis 12:45 Uhr,
Art der Messung:		ESO,
Gemessene Fahrzeuge		1465,
Verwarngeldbereich 		136,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	14,
Anzahl der Fahrverbote		1,
Höchster Messwert		71 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	EN.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 11:00

    POL-MK: Flucht vor Kontrolle - Unter BTM oder ohne Versicherung am Steuer

    Altena (ots) - Heute Nacht entzog sich auf der Bahnhofstraße ein Pkw-Fahrer der Kontrolle der Polizei. Die Beamten wollten ihn kurz nach 0 Uhr kontrollieren, doch der Fahrer flüchtete trotz der Minustemperaturen und kritischer Straßenlage mit erheblicher Geschwindigkeit über die B 236 in Richtung Nachrodt. Der Wagen entkam zunächst. Kurze Zeit später kam er dem ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:55

    POL-MK: Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge - Falsche Polizeibeamte rufen an

    Meinerzhagen/ Kierspe (ots) - Werkzeugdiebe haben am Wochenende in Kierspe und Meinerzhagen zugeschlagen. An der Mozartstraße in Meinerzhagen schnitten sie sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen durch die Seitenwand eines Handwerkerfahrzeugs, einem VW-Transporter, und entwendeten diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte. An der Montigny-Allee in Kierspe wurde ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:50

    POL-MK: Einbruch in Rohbau

    Kierspe (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Rohbau an der Volmestraße eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten neben diversen Elektrowerkzeugen (Schlagschrauber, Bohrmaschine) auch Heißluftfritteuse, Heizstrahler, Kaffeemaschine und ein Glas Brotgurken. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren