Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: 71 statt 30 km/h: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn (ots)
Messstelle Iserlohn-Rheinen, Rheinener Straße, Zeit 27.01.2026, 7:45 Uhr bis 12:45 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1465, Verwarngeldbereich 136, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14, Anzahl der Fahrverbote 1, Höchster Messwert 71 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde EN.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell