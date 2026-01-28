PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Park

Iserlohn (ots)

Die Polizei hat am Abend nach einem Einbruch das Gebäude des Parktheaters an der Alexanderhöhe durchsucht und in der Nacht einen Einbrecher in der Waschstraße erwischt.

Ein Veranstaltungstechniker bemerkte am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr einen Einbruch ins Parktheater. Mehrere Schränke und Türen wurden aufgebrochen. Die Polizei durchsuchte das Gebäude, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr dort aufhält. Entwendet wurde eine Musikbox im zweistelligen Wert. Der Sachschaden liegt um ein Mehrfaches höher. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Kurz vor 1 Uhr ging ein Alarm in einer Waschstraße an der Corunna Straße los. Den hinzugerufenen Polizeibeamten lief eine Person aus dem Gebäude praktisch in die Arme. Die Beamten fixierten den Mann. Sie durchsuchten das Gebäude auf der Suche nach möglichen weiteren, ungebetenen Besuchern, konnten jedoch keine weiteren Personen entdecken. Der 42-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Er hatte Kleingeld, Schokoriegel, eine größere Menge an Pfanddosen und -flaschen, Batteriepackungen und Reinigungstücher eingesteckt. (cris)

