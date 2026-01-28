PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrottsammler mussten abladen

Halver (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte am Dienstag den Abtransport zweier an einer Haustür abgestellter Heizkörper. Zwei Männer hatten die Heizkörper bereits verladen, holten sie aber auf Veranlassung des Zeugen wieder von der Ladefläche herunter. Wie die hinzugerufene Polizei feststellte, handelte es sich um Schrottsammler ohne die nötigen gewerberechtlichen Nachweise und Kennzeichnungen am Fahrzeug. Eine Polizeistreife begleitete die beiden Männer (29 und 30) nach Lüdenscheid zum Bringhof, wo sie ihren Wagen kostenpflichtig abladen mussten. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

