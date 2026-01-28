POL-MK: Schrottsammler mussten abladen

Iserlohn (ots) - Die Polizei hat am Abend nach einem Einbruch das Gebäude des Parktheaters an der Alexanderhöhe durchsucht und in der Nacht einen Einbrecher in der Waschstraße erwischt. Ein Veranstaltungstechniker bemerkte am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr einen Einbruch ins Parktheater. Mehrere Schränke und Türen wurden aufgebrochen. Die Polizei durchsuchte das Gebäude, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr dort aufhält. Entwendet wurde eine Musikbox im ...

