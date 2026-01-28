Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schrottsammler mussten abladen
Halver (ots)
Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte am Dienstag den Abtransport zweier an einer Haustür abgestellter Heizkörper. Zwei Männer hatten die Heizkörper bereits verladen, holten sie aber auf Veranlassung des Zeugen wieder von der Ladefläche herunter. Wie die hinzugerufene Polizei feststellte, handelte es sich um Schrottsammler ohne die nötigen gewerberechtlichen Nachweise und Kennzeichnungen am Fahrzeug. Eine Polizeistreife begleitete die beiden Männer (29 und 30) nach Lüdenscheid zum Bringhof, wo sie ihren Wagen kostenpflichtig abladen mussten. (cris)
