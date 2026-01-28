POL-MK: Spendengüter gestohlen

Hemer (ots) - Ein 29-jähriger Mann hat sich am Dienstagabend an der Ostenschlahstraße einfach in ein Pizza-Taxi gesetzt und weigerte sich, den Wagen zu verlassen. Polizeibeamte holten ihn aus dem Pkw und brachten ihn gegen seinen Widerstand zur Wache. Dort musste er in das Gebäude getragen werden. Er beleidigte in einem fort die Polizeibeamten. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen ...

mehr