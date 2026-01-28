Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Spendengüter gestohlen
Meinerzhagen (ots)
Unbekannte haben sich am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag an einem mit Spendengütern beladenen, auf einem Hinterhof an der Volmestraße stehenden Lkw bedient. Es fehlten mehrere Kartons mit Kleidung. (cris)
