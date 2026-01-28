PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spendengüter gestohlen

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben sich am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag an einem mit Spendengütern beladenen, auf einem Hinterhof an der Volmestraße stehenden Lkw bedient. Es fehlten mehrere Kartons mit Kleidung. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

