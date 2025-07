LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit von 08:20 Uhr bis 10:15 Uhr einen VW, der auf dem Volkshausplatz in der Landsberger Straße in Meiningen geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

