Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit gestohlener Bankkarte auf Einkaufstour gegangen: Wer kennt diesen Mann - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Lüdenscheid (ots)

Mit einer gestohlenen Bankkarte ist ein Unbekannter am 27. Dezember auf Einkaufstour gegangen. Nun sucht die Polizei mit Hilfe von Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos sind zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/193114. Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0 oder an jede andere Polizeidienststelle!

Das 18-jährige Opfer hatte die Bankkarte zuletzt an ihrer Bank in der Lüdenscheider Innenstadt genutzt. Zwei Tage später stellte sie fest, dass mit ihrer Karte emsig in verschiedenen Lüdenscheider Geschäften eingekauft wurde. Dabei geriet der Tatverdächtige auch in den Bereich von Überwachungskameras. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

