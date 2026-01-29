Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cannabis-Raub

Menden (ots)

Am Mittwoch wurde ein 26-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Innenstadt überfallen. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Der Mann rief gegen Mittag bei der Feuerwehr an und wollte "Polizei". Als die Polizeibeamten bei ihm klingelten, berichtete er, dass er überfallen worden sei: Zwei ihm bekannte Männer hätten sich in seine Wohnung gedrängt, ihn festgehalten und sein frisch geerntetes Cannabis gestohlen. Offenbar hatte er aber in der Wohnung nicht nur zum Eigenbedarf Cannabis angebaut. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den beiden ungebetenen Besuchern verlief ohne Erfolg. Auf Anordnung des Amtsgerichtes durchsuchte die Polizei die Wohnung des Opfers und stellte Pflanzen und Cannabis sicher. Der 26-Jährige bekam eine Anzeige. (cris)

