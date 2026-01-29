PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cannabis-Raub

Menden (ots)

Am Mittwoch wurde ein 26-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Innenstadt überfallen. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Der Mann rief gegen Mittag bei der Feuerwehr an und wollte "Polizei". Als die Polizeibeamten bei ihm klingelten, berichtete er, dass er überfallen worden sei: Zwei ihm bekannte Männer hätten sich in seine Wohnung gedrängt, ihn festgehalten und sein frisch geerntetes Cannabis gestohlen. Offenbar hatte er aber in der Wohnung nicht nur zum Eigenbedarf Cannabis angebaut. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den beiden ungebetenen Besuchern verlief ohne Erfolg. Auf Anordnung des Amtsgerichtes durchsuchte die Polizei die Wohnung des Opfers und stellte Pflanzen und Cannabis sicher. Der 26-Jährige bekam eine Anzeige. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 07:30

    POL-MK: Einladung zum neuen Blaulichtkino

    MK / Iserlohn (ots) - Am 4. Februar startet die Neuauflage des Blaulichtkinos im Iserlohner Filmpalast. Die Polizei sensibilisiert mit humorvollen Filmclips und Expertengesprächen vor den Spielfilmen zu polizeilichen Themen. So geht es am Mittwoch um das richtige Verhalten bei Wildunfällen - dabei wird ein Jäger für ein Interview vor Ort sein und Einblicke aus der Praxis geben. Um 14 Uhr ist Programmstart, ab 13 Uhr ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:42

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Schalksmühle/ Lüdenscheid/ Meinerzhagen/ Halver (ots) - 1. Messstelle Schalksmühle-Dahlerbrück, Volmestraße, Zeit 28.01.2026, 7:36 bis 9:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 415, Verwarngeldbereich 7, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 64 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde ME, Bemerkungen Netzwerk ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren