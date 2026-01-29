PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schuh- und Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 14.50 Uhr in einem Schuhgeschäft am Alten Rathausplatz ein Paar Winterschuhe gestohlen. Weil der Alarm der Warensicherung anschlug, stellte sich ihm eine Mitarbeiterin in den Weg. Die stieß er weg und flüchtete in Richtung Mühlentor. Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls.

Eine 81-jährige Seniorin wurde am Mittwoch vermutlich beim Einkaufsbummel in der Innenstadt gestohlen. Sie besuchte mehrere Geschäfte und bezahlte zuletzt gegen 15.30 Uhr Ware in einem Markt bezahlen. Als sie dort ihre Busfahrkarte aus der Tasche nehmen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Rucksack steckte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

