Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fremde Frauengeldbörse im Eisenacher Hauptbahnhof sichergestellt

Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots)

Im Hauptbahnhof Eisenach wurde am Dienstag ein 42-jähriger Mann durch eine Streife der Bundespolizei angehalten und befragt. Die Überprüfung ging schnell über die Bühne und der Ukrainer hätte unverrichteter Dinge weitergehen können. Jedoch führte er augenscheinlich eine Damengeldbörse mit sich, was die Bundespolizisten stutzig werden ließ.

Eine Überprüfung des roten Portemonnaies ließ die Streife stutzig werden. Die Geldbörse und deren Inhalt waren nicht dem Mann zuzuordnen, sondern einer 34-jährigen Frau. Die Angaben zur Herkunft der Geldbörse waren alles andere als schlüssig und glaubhaft. Das rote Etui wurde dem Mann abgenommen und sichergestellt.

Die Bundespolizisten nehmen nun Kontakt zur mutmaßlichen Eigentümerin auf, um zu ermitteln, ob ein Diebstahl oder ein sonstiges Abhandenkommen vorliegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt

