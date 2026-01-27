Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Berauschte Bahnfahrt endet im Hospital

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Bundespolizei über einen verhaltensauffälligen Fahrgast in einer Regionalbahn zwischen Naumburg und Erfurt in Kenntnis gesetzt. Der Mann soll zudem keinen Fahrschein vorgezeigt haben.

Beim Halt des Zuges im Erfurter Hauptbahnhof fanden Bundespolizisten den Mann schlafend in einer Sitzgruppe. Beim Erstkontakt mit der Streife reagierte dieser aggressiv. Die Bahn verließ er nicht freiwillig, sodass die Beamten nachhelfen mussten. Auf Grund seines anhaltend renitenten Auftretens wurde der 35-Jährige gefesselt.

Die deutlich wahrnehmbaren Ausfallerscheinungen des Mannes ließen sich mutmaßlich auf dessen starken Alkoholkonsum zurückführen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Messwert von 3.92 Promille.

Durch die Bundespolizisten wurde ein Rettungswagen angefordert, der den Deutschen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht hat.

Eine Überprüfung seiner Personalien hat ergeben, dass gegen den Mann insgesamt neun Aufenthaltsermittlungen vorliegen, weil er unter anderem wegen ticketloser Fahrten, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Betrug bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Seine strafrechtliche Historie wird durch eine weitere Anzeige wegen einer Beförderungserschleichung erweitert.

