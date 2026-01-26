PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reisende ohne Ticket gibt sich als Detektivin aus

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Wegen einer ticketlosen Reisenden mussten Bundespolizisten am Sonntagmittag am Erfurter Hauptbahnhof eingreifen.

Das Zugpersonal hatte vorab gemeldet, dass in einem Schnellzug zwischen Leipzig und Erfurt eine Frau ohne Fahrkarte reisen würde und diese von der weiteren Beförderung ausgeschlossen werden solle.

Die 55-jährige Deutsche gab beim Halt in Erfurt an, Detektivin zu sein und wollte ihre Personalien nicht Preis geben. Sie machte gegenüber der Bundespolizeistreife wissentlich falsche Angaben zu ihrer Person. Eine seriöse und echte Detektivin hätte gewusst, dass dieser Umstand eine Anzeige nach sich zieht.

Letzten Endes verschärfte die Frau diese Situation nicht weiter und gab sich zu erkennen. Bei der Personalienüberprüfung fanden die Beamten heraus, dass sie erst vor einigen Tagen eine Beförderungsleistung der Bahn erschlichen hatte und deswegen angezeigt worden ist. Selbiges wiederholte sich am gestrigen Tag. Ihre strafrechtliche Weste ist nun nicht mehr ganz lupenrein - somit dürfte sie es schwer haben, in einer qualifizierten Detektei Fuß zu fassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:38

    BPOLI EF: Laute Böllerei am Hauptbahnhof beendet

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Mit der Nachtruhe dürfte es für einige Erfurterinnen und Erfurter, die im direkten Umfeld des Hauptbahnhofes wohnen, am Sonntagmorgen kurz vor 5:00 Uhr vorbei gewesen sein. Bundespolizisten nahmen sehr laute Knall- und explosionsähnliche Geräusche war. Eine Nachschau im Bahnhof und auf den Bahnsteigen blieb ohne Feststellungen. Auf dem Bahnhofsvorplatz hingegen konnte ein ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:54

    BPOLI EF: Gleise sind Tabuzonen

    Gera, Gera Hauptbahnhof (ots) - Eine Streife der Bundespolizei konnte aus einem Zug heraus beobachten, wie ein Mann sich am Hauptbahnhof Gera am Donnerstagnachmittag in die Gleise begeben hat. Umgehend wurden die Kollegen aus dem örtlichen Bundespolizeirevier in Kenntnis gesetzt. Die heraneilenden Beamten konnten den beschriebenen Mann ebenfalls dabei beobachten, wie er den Gleisbereich wiederholt betreten hat. Befragt nach dem Motiv für sein lebensgefährliches Verhalten ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:52

    BPOLI EF: Einbruch in Gebäude der Bahn

    Erfurt, Erfurt Güterbahnhof (ots) - Aus einem Gebäude der Bahn in Erfurt drangen Geräusche. Die Ursache dafür wurde bekannt gemacht. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierte die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt am Donnerstagmittag über einen vermeintlichen Einbruch in ein Gebäude des Konzerns. Streifen der Bundespolizei eilten zum Güterbahnhof und stellten einen 68-Jährigen fest, der sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren