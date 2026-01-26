Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reisende ohne Ticket gibt sich als Detektivin aus

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Wegen einer ticketlosen Reisenden mussten Bundespolizisten am Sonntagmittag am Erfurter Hauptbahnhof eingreifen.

Das Zugpersonal hatte vorab gemeldet, dass in einem Schnellzug zwischen Leipzig und Erfurt eine Frau ohne Fahrkarte reisen würde und diese von der weiteren Beförderung ausgeschlossen werden solle.

Die 55-jährige Deutsche gab beim Halt in Erfurt an, Detektivin zu sein und wollte ihre Personalien nicht Preis geben. Sie machte gegenüber der Bundespolizeistreife wissentlich falsche Angaben zu ihrer Person. Eine seriöse und echte Detektivin hätte gewusst, dass dieser Umstand eine Anzeige nach sich zieht.

Letzten Endes verschärfte die Frau diese Situation nicht weiter und gab sich zu erkennen. Bei der Personalienüberprüfung fanden die Beamten heraus, dass sie erst vor einigen Tagen eine Beförderungsleistung der Bahn erschlichen hatte und deswegen angezeigt worden ist. Selbiges wiederholte sich am gestrigen Tag. Ihre strafrechtliche Weste ist nun nicht mehr ganz lupenrein - somit dürfte sie es schwer haben, in einer qualifizierten Detektei Fuß zu fassen.

