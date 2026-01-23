Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Einbruch in Gebäude der Bahn

Erfurt, Erfurt Güterbahnhof (ots)

Aus einem Gebäude der Bahn in Erfurt drangen Geräusche. Die Ursache dafür wurde bekannt gemacht.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierte die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt am Donnerstagmittag über einen vermeintlichen Einbruch in ein Gebäude des Konzerns.

Streifen der Bundespolizei eilten zum Güterbahnhof und stellten einen 68-Jährigen fest, der sich widerrechtlich Zutritt zum Gebäude verschafft hatte.

Aus den Räumlichkeiten wurde nichts gestohlen. Es wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder gesichert.

Der Deutsche wurde wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

