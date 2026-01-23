PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Am Bahnhof in Gotha festgenommen

Gotha, Gotha Bahnhof (ots)

Bei der Bestreifung des Bahnhofes in Gotha überprüften Bundespolizisten am Donnerstagmittag eine Frau, die augenscheinlich keine Reiseabsichten verfolgt hat.

Es wurde dabei bekannt, dass die 42-Jährige bei einem Diebstahl polizeilich in Erscheinung getreten ist. Deswegen hat eine Thüringer Staatsanwaltschaft einen Strafvollstreckungshaftbefehl gegen die Slowakin erlassen.

Die Beamten der Bundespolizei nahmen die Gesuchte fest. Sie gab an, die Geldstrafe zahlen zu können. Den niedrigen dreistelligen Betrag konnte die Frau aufbringen. Einer viertägigen Haftstrafe ist sie damit entgangen. Anders erging es ihr in drei vorherigen Vorgängen, bei denen sie wegen Diebstahls und Betruges bereits Freiheitsstrafen verbüßt hat.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:02

    BPOLI EF: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Im Rahmen eines Gespräches mit einem Mann am Erfurter Hauptbahnhof stießen Beamte der Bundespolizei auf eine Fahndungsnotierung. Gegen den 30-Jährigen hatte die sächsische Justiz einen Strafvollstreckungshaftbefehl erlassen. Dazu kam es auf Grund eines Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr. Die Streife der Bundespolizei nahm den Mann fest. Der justizielle Beschluss wurde ihm ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:00

    BPOLI EF: Kein Ticket, kein Benehmen, keine Weiterfahrt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Um Unterstützung der Bundespolizei hat das Servicepersonal eines Schnellfahrzuges am Donnerstagmorgen gebeten. Bei der Ticketkontrolle in einem ICE auf der Fahrt von Nürnberg nach Erfurt fielen zwei Männer auf, die ohne Fahrschein unterwegs waren. Zudem soll einer der beiden das Personal beleidigt haben. Beim Halt des Zuges im Erfurter Hauptbahnhof unterstützten Streifen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren