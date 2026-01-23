Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Am Bahnhof in Gotha festgenommen

Gotha, Gotha Bahnhof (ots)

Bei der Bestreifung des Bahnhofes in Gotha überprüften Bundespolizisten am Donnerstagmittag eine Frau, die augenscheinlich keine Reiseabsichten verfolgt hat.

Es wurde dabei bekannt, dass die 42-Jährige bei einem Diebstahl polizeilich in Erscheinung getreten ist. Deswegen hat eine Thüringer Staatsanwaltschaft einen Strafvollstreckungshaftbefehl gegen die Slowakin erlassen.

Die Beamten der Bundespolizei nahmen die Gesuchte fest. Sie gab an, die Geldstrafe zahlen zu können. Den niedrigen dreistelligen Betrag konnte die Frau aufbringen. Einer viertägigen Haftstrafe ist sie damit entgangen. Anders erging es ihr in drei vorherigen Vorgängen, bei denen sie wegen Diebstahls und Betruges bereits Freiheitsstrafen verbüßt hat.

