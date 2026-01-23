Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Im Rahmen eines Gespräches mit einem Mann am Erfurter Hauptbahnhof stießen Beamte der Bundespolizei auf eine Fahndungsnotierung.

Gegen den 30-Jährigen hatte die sächsische Justiz einen Strafvollstreckungshaftbefehl erlassen. Dazu kam es auf Grund eines Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr. Die Streife der Bundespolizei nahm den Mann fest.

Der justizielle Beschluss wurde ihm eröffnet. Um der Freiheitsstrafe zu entgegen, hatte er die Option, ersatzweise eine Geldstrafe zu begleichen. Die Summe von 2100 Euro konnte der Mann aufbringen.

Anstelle einer 35-tägigen Haft durfte er die Dienststelle am Hauptbahnhof freien Fußes verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell