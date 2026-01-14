Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW, der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, des Hauptzollamts Düsseldorf und des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

Bild-Infos

Download

Sankt Augustin (ots)

Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität Durchsuchungen in fünf Bundesländern - Verdacht der Schleusung und Schwarzarbeit in Nagelstudios - drei Haftbefehle vollstreckt - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an

Über 1.000 Einsatzkräfte von Bundespolizei, Zoll, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft durchsuchen derzeit 49 Wohn- und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Niedersachsen. Im Fokus der Ermittlungen steht ein 56-jähriger Beschuldigter aus Düsseldorf. Gegen ihn besteht der Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern, des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt und der Steuerhinterziehung. Die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wirft ihm vor, seit dem Jahr 2010 unter anderem in Düsseldorf, Köln, Dortmund, Stuttgart und im Landkreis Darmstadt-Dieburg zeitgleich bis zu zehn Nagelstudios betrieben und dabei vietnamesische Staatsangehörige ohne entsprechende Aufenthaltserlaubnis beschäftigt zu haben. Durch die Nichtmeldung von Löhnen und Umsätzen soll bei Sozialkassen und Fiskus ein Schaden von mehr als sieben Millionen Euro verursacht worden sein. Die Ermittlungen, die von der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Köln, dem Hauptzollamt Düsseldorf - Finanzkontrolle Schwarzarbeit - und der Steuerfahndungsstelle des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität - Taskforce - geführt werden, richten sich zudem gegen 26 weitere Beschuldigte, darunter zwei sogenannte Storemanagerinnen im Alter von 36 und 44 Jahren, die bei der Begehung der Delikte Beihilfe geleistet haben sollen.

Gegen den Hauptbeschuldigten und die beiden Storemanagerinnen hat das Amtsgericht Düsseldorf auf Antrag der ZeOS NRW Untersuchungshaft angeordnet. Die Haftbefehle konnten im Zuge der heutigen Maßnahmen in Düsseldorf (2) und Dortmund (1) vollstreckt werden. Die Durchsuchungen, bei denen nicht nur Beweismittel aufgefunden, sondern auch Vermögenswerte gesichert werden sollen, dauern zurzeit noch an.

Die Maßnahmen werden in Augsburg (1), Bergkamen (2), Bochum (4), Dortmund (7), Duisburg (3), Düsseldorf (11), Essen (1), Esslingen am Neckar (1), Herne (2), Köln (5), dem Landkreis Darmstadt-Dieburg (4), Seelze (1), Stuttgart (6) und Unna (1) durchgeführt.

Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gelten die Beschuldigten als unschuldig.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell