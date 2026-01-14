Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Spanien-Belgien-Niederlande-Aachen-Spanien - Bundespolizei verhaftet europaweit gesuchten Straftäter

Aachen (ots)

Bereits am Montag, den 12.01.26, konnte die Bundespolizei in Aachen einen europäischen Haftbefehl vollstrecken. Gegen Nachmittag reiste ein 25-jähriger Marokkaner, aus den Niederlanden kommend über die BAB 4, als Beifahrer nach Deutschland ein. Er wurde am Grenzübergang Vetschau angehalten und kontrolliert. Er zeigte den Beamten ein Foto von seinem marokkanischen Reisepass auf seinem Handy. Da er keine gültigen Dokumente mit sich führte, welche seine Einreise legitimieren würden, wurde er zur Dienststelle nach Eschweiler verbracht. Hier wurde bei der anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmitteln festgestellt. Die Strafanzeige wegen unerlaubter Einreise wurde somit erweitert. Er wurde im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt und zur Sache vernommen. In seiner Vernehmung gab er an, im Jahr 2019 über Spanien nach Belgien gereist zu sein. Das Ergebnis der Datenüberprüfung ergab, dass die Person in Spanien bekannt ist und gesucht wird. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl wegen versuchten Mordes vor. Die Person wurde daraufhin in den Polizeigewahrsam nach Aachen, mit dem Ziel der Auslieferung nach Spanien, überstellt.

