BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Dienstagabend, 13. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 in Emmerich Reisende in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisebus auf der Fahrt von Amsterdam nach Frankfurt. Hierbei wurden auch die Personalien eines 37-jährigen Türken in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Hanau mit zwei Haftbefehlen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht wird. Demnach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1750,00 Euro bezahlen oder ersatzweise eine 100-tägige Haftstrafe verbüßen. Bei der Durchsuchung des Gepäcks stellten die Beamten zudem ein Faustmesser sicher. Der Türke zahlte den geforderten Geldbetrag bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

