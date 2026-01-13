Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt in Dortmund, Essen und Gelsenkirchen zahlreiche gefährliche Gegenstände sicher
Dortmund, Essen, Gelsenkirchen (ots)
Im Rahmen des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes vom 9. bis 11. Januar 2026 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dortmund bei verstärkten Kontrollen in den Hauptbahnhöfen Dortmund, Essen und Gelsenkirchen mehrere Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung fest. Die betroffenen Gegenstände wurden beschlagnahmt bzw. sichergestellt. Dortmund Im Dortmunder Hauptbahnhof stellten die Einsatzkräfte insgesamt fünf Tierabwehrsprays, ein Messer, zwei Schlagringe, eine Axt, eine Schere und einen Hammer fest.
Essen
Im Essener Hauptbahnhof stellten die Beamten insgesamt zwei Messer, einmal Feuerwerkskörper und zwei Tierabwehrsprays fest.
Gelsenkirchen
Im Gelsenkirchener Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten einmal Feuerwerkskörper und ein Tierabwehrspray fest.
Gesamtbilanz
Die Sicherstellungen der Bundespolizeiinspektion Dortmund im Zeitraum der Schwerpunktmaßnahme im Überblick: - 3 Messer - 8 Tierabwehrsprays - 2 Schlagringe - 2 Feuerwerkskörper - 1 Axt - 1 Schere - 1 Hammer
Die Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums zum bundesweiten Gesamteinsatz finden Sie unter folgendem Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6194620
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
www.bundespolizei.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell