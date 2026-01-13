Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt in Dortmund, Essen und Gelsenkirchen zahlreiche gefährliche Gegenstände sicher

Dortmund, Essen, Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes vom 9. bis 11. Januar 2026 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dortmund bei verstärkten Kontrollen in den Hauptbahnhöfen Dortmund, Essen und Gelsenkirchen mehrere Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung fest. Die betroffenen Gegenstände wurden beschlagnahmt bzw. sichergestellt. Dortmund Im Dortmunder Hauptbahnhof stellten die Einsatzkräfte insgesamt fünf Tierabwehrsprays, ein Messer, zwei Schlagringe, eine Axt, eine Schere und einen Hammer fest.

Essen

Im Essener Hauptbahnhof stellten die Beamten insgesamt zwei Messer, einmal Feuerwerkskörper und zwei Tierabwehrsprays fest.

Gelsenkirchen

Im Gelsenkirchener Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten einmal Feuerwerkskörper und ein Tierabwehrspray fest.

Gesamtbilanz

Die Sicherstellungen der Bundespolizeiinspektion Dortmund im Zeitraum der Schwerpunktmaßnahme im Überblick: - 3 Messer - 8 Tierabwehrsprays - 2 Schlagringe - 2 Feuerwerkskörper - 1 Axt - 1 Schere - 1 Hammer

