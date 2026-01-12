Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Bilanz des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes - Fortführung der Einsatzmaßnahmen an gewaltbelasteten Bahnhöfen

Ein Dokument

Potsdam (ots)

Die Bundespolizei führte am zurückliegenden Wochenende an insgesamt 43 Bahnhöfen den dritten bundesweiten Schwerpunkteinsatz in Folge zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität durch. Etwa 2.400 Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei (darunter rund 550 Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei) kontrollierten in der Spitze zeitgleich vom Freitag, 9. Januar (15:00 Uhr), bis zum Sonntag, den 11. Januar 2026 (03:00 Uhr), rund 6.600 Personen. Weiterführende Informationen zu den Feststellungen können der als Anlage beigeschlossenen Pressemitteilung entnommen werden.

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell