BPOLP Potsdam: Bundesinnenminister Dobrindt eröffnet Gemeinsames Drohnenabwehrzentrum in Berlin
Ein Dokument
Potsdam (ots)
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt eröffnet am 17. Dezember 2025 das Gemeinsame Drohnenabwehrzentrum (GDAZ) in Berlin - im Beisein der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Senator Ulrich Mäurer sowie die Sprecher der SPD- und unions-geführten Bundesländer, Andy Grote, Innensenator Hamburg und Joachim Herrmann, Innenminister Bayern. Weitere Informationen können der angefügten Presseeinladung entnommen werden.
