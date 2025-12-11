PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Bundesinnenminister Dobrindt eröffnet Gemeinsames Drohnenabwehrzentrum in Berlin

Potsdam (ots)

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt eröffnet am 17. Dezember 2025 das Gemeinsame Drohnenabwehrzentrum (GDAZ) in Berlin - im Beisein der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Senator Ulrich Mäurer sowie die Sprecher der SPD- und unions-geführten Bundesländer, Andy Grote, Innensenator Hamburg und Joachim Herrmann, Innenminister Bayern. Weitere Informationen können der angefügten Presseeinladung entnommen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion 11
Telefon: (030) 417074 0
Fax: (030) 417074 1190
E-Mail: presse.bpold11@polizei.bund.de.
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell

