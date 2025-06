Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt mehrere Bescheide in Neetzow-Liepen

Am Montag wird Innenminister Christian Pegel an Matthias Falk, Bürgermeister der Gemeinde Neetzow-Liepen im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen Zuwendungsbescheid für die Modernisierung der Sporthalle am Sportplatz Neetzow in Höhe von 1,15 Millionen Euro sowie einen Zuwendungsbescheid über 160.000 Euro für den Neukauf eines Löschfahrzeuges (LF 10) in Neetzow übergeben.

Termin: Montag, 16. Juni 2025, 15.30 Uhr

Ort: Am Schlosspark 3, Sporthalle / Gemeindezentrum, 17391 Neetzow-Liepen,OT Neetzow

Es ist geplant, die Sporthalle am Sportplatz Neetzow nicht nur komplett zu sanieren, sondern zu einem multiplen Sport-, Freizeit- und Gesundheitszentrum zu erweitern. Eine neue Tribüne und ein Übergang zum Gemeindezentrum sind ebenfalls vorgesehen. Zudem erhält die Gemeinde Unterstützung für ein neues LF 10 für die Kameradinnen und Kameraden der Neetzower Feuerwehr. Das Fahrzeug ist Teil der Landesbeschaffung. Informationen zu dem Programm finden Sie im Internet: Landesbeschaffung LF 10

