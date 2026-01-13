Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt aggressiven Gleisläufer und warnt vor Lebensgefahr

Essen (ots)

Am 12. Januar kam es am Hauptbahnhof Essen zu einem Einsatz der Bundespolizei, nachdem sich ein Mann unerlaubt in den Gleisbereich begeben und sich anschließend gegen polizeiliche Maßnahmen gewehrt hatte.

Gegen 23:25 Uhr beobachteten Einsatzkräfte einen 27-jährigen syrischen Staatsangehörigen, wie er eine durch Bauzäune gesicherte Absperrung mit Verbotsschildern umging und sich in den Gleisbereich begab, um von den Gleisen 21/22 zu den Gleisen 1/2 zu gelangen. Erst nach mehrfacher Aufforderung blieb er stehen.

Der Syrer reagierte auf die Ansprache verbal aggressiv, zeigte seinen Ausweis nur widerwillig und griff während der Kontrolle wiederholt in seine Taschen. Aufforderungen, dies zu unterlassen, ignorierte er. Zudem entzog er sich den Maßnahmen, verschränkte die Arme vor dem Oberkörper und versuchte, sich durch Weglaufen der Kontrolle zu entziehen.

Nach erfolgter Belehrung äußerte er sich nicht und die Uniformierten brachten den Herner zur nahegelegenen Bundespolizeiwache. Dabei sperrte er sich erneut, stemmte die Beine gegen die Laufrichtung und versuchte mehrfach, sich zu Boden fallen zu lassen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige entlassen. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und unbefugten Aufenthalts in den Gleisen verantworten.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können sie nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich aus, sondern auch von Betriebsanlagen wie stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur. Durch den entstehenden Luftsog können sich unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung setzen, wenn ein Zug durchfährt. Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie daher erst, wenn der Zug hält.

Weitere Präventionshinweise finden Sie im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell