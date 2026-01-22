Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann stellt sich selbst - Festnahme im Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Es kommt nicht so oft vor, dass sich jemand freiwillig bei der Bundespolizei stellt. Am Mittwochabend hingegen war genau das der Fall.

Ein Mann sprach im Erfurter Hauptbahnhof eine Streife der Bundespolizei an und gab zu verstehen, dass gegen ihn wohl eine Strafe verhangen wurde und er diese zu zahlen habe.

Die Bundespolizisten überprüften den 29-jährigen Afghanen und stellten dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Strafvollstreckungsbefehl gegen den Mann erlassen hatte. Grund hierfür war eine Betrugshandlung.

Die hohe dreistellige Geldstrafe konnte der 29-Jährige nicht begleichen. Er wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna verbracht, wo er nun eine 29-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss. Für den Mann ist es nicht der erste Aufenthalt in einem Gefängnis, denn wegen Beleidigungen, Sachbeschädigungen und Trunkenheit im Verkehr hat er bereits in den Vorjahren wiederholt Zeit hinter Gittern verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell