PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann stellt sich selbst - Festnahme im Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Es kommt nicht so oft vor, dass sich jemand freiwillig bei der Bundespolizei stellt. Am Mittwochabend hingegen war genau das der Fall.

Ein Mann sprach im Erfurter Hauptbahnhof eine Streife der Bundespolizei an und gab zu verstehen, dass gegen ihn wohl eine Strafe verhangen wurde und er diese zu zahlen habe.

Die Bundespolizisten überprüften den 29-jährigen Afghanen und stellten dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Strafvollstreckungsbefehl gegen den Mann erlassen hatte. Grund hierfür war eine Betrugshandlung.

Die hohe dreistellige Geldstrafe konnte der 29-Jährige nicht begleichen. Er wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna verbracht, wo er nun eine 29-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss. Für den Mann ist es nicht der erste Aufenthalt in einem Gefängnis, denn wegen Beleidigungen, Sachbeschädigungen und Trunkenheit im Verkehr hat er bereits in den Vorjahren wiederholt Zeit hinter Gittern verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:39

    BPOLI EF: Kriminaltechniker sichern Spuren nach schwerem Diebstahl

    Gotha, Gotha Bahnhofstraße (ots) - Kriminaltechniker sichern Spuren nach schwerem Diebstahl Einen Diebstahl der sprichwörtlich schweren Art mussten Bundespolizisten am gestrigen Tag in Gotha als Anzeige aufnehmen. In der Bahnhofstraße wurden an Schallschutzwänden Kabel und Schrauben unter Gewalteinwirkung entfernt. Festgestellt wurde der Verlust im Rahmen einer ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:27

    BPOLI EF: Unangenehme Hinterlassenschaft im Bahnhof hat Folgen

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Bei einer Meldung, die gestern bei der Bundespolizeiinspektion Erfurt einging, musste man zweimal hinhören. Am Dienstagmorgen soll ein Mann seine Notdurft im Erfurter Hauptbahnhof verrichtet haben. Insoweit klingt das nicht ungewöhnlich. Aber anstatt die öffentliche WC-Anlage aufzusuchen, verrichtete er sein Geschäft direkt neben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren