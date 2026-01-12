PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Technischer Defekt verursacht Kellerbrand

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden in den frühen Sonntagmorgenstunden in die Erfurter Innenstadt gerufen. Gegen 01:45 Uhr meldete ein Anwohner einen Brandausbruch in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Schlösserstraße. Daraufhin löschte die Feuerwehr im Kellergeschoss den Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte vermutlich ein technischer Defekt einer Lampe den Brand verursacht. Kellerwand, -decke und -boden wurden durch die Flammen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht beziffert werden. Aufgrund der schnellen Reaktion des Mitteilers konnte die Feuerwehr den Brand rechtzeitig löschen, Personen wurden somit glücklicherweise nicht verletzt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

