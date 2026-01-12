Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hochwertiges E-Bike gestohlen
Erfurt (ots)
Anfang des Jahres wurde im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen aus einem Mehrfamilienhaus ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Im Tatzeitraum vom 02.01.2026 bis 11.01.2026 brachen Unbekannte in ein Kellerabteil im Nettelbeckufer ein. In der weiteren Folge verschafften sich die Täter Zutritt zu mehreren Kellerräumen und stahlen u. a. Werkzeug, ein Mountainbike im Wert von circa 500 Euro und ein E-Bike im Wert von etwa 5.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem Diebesgut. (SO)
