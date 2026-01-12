PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Erfurt (ots)

Donnerstagabend hatte es ein bislang unbekannter Einbrecher auf ein derzeit im Umbau befindliches Selbstbedienungsgeschäft in Erfurt abgesehen. Gegen 19:35 Uhr brach der Unbekannte in die Räumlichkeiten in der Stauffenbergallee ein und überdeckte zunächst die angebrachten Überwachungskameras mit Sprühfarbe. Im Anschluss brach er einen Zigarettenautomaten innerhalb des Ladens auf und stahl eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Der Einbrecher beschädigte zwar die Kameras, die Aufzeichnung seiner Tat konnten aber dennoch gesichert werden.

Danach handelt es sich bei dem Unbekannten um einen circa 175 cm großen, schlanken Mann, der schwarz gekleidet war und camouflagefarbene Tasche mit sich führte.

Die Polizei fahndet nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem Einbrecher und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0007910 entgegen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

