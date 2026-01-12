Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geburtstagsfeier endet im Krankenhaus

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden endete eine Geburtstagsfeier in Erfurt in einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 01:30 Uhr gerieten zwei Gäste einer Geburtstagsparty in Streit. In der weiteren Folge schlug ein 25-jähriger Mann seinem 48-jährigen Kontrahenten mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Der 48-Jährige wurde dadurch verletzt und musste zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen einer gefährlichen Körperverletzung. (SO)

