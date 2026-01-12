Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Geburtstagsfeier endet im Krankenhaus
Erfurt (ots)
In den frühen Sonntagmorgenstunden endete eine Geburtstagsfeier in Erfurt in einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 01:30 Uhr gerieten zwei Gäste einer Geburtstagsparty in Streit. In der weiteren Folge schlug ein 25-jähriger Mann seinem 48-jährigen Kontrahenten mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Der 48-Jährige wurde dadurch verletzt und musste zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen einer gefährlichen Körperverletzung. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell