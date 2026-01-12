PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigter Senior nach Taschendiebstahl in Straßenbahn gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am 13.12.2025 gegen 14:30 Uhr kam es in einer Straßenbahn der Linie 1 in Erfurt zu einem Taschendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge zwei unbekannte Männer, die an der Haltestelle Lutherkirche stadteinwärts aus der Bahn ausstiegen. Zuvor hatten sie einem Senior mit Rollator beim Einsteigen geholfen. Während dieses Vorgangs entnahm einer der Männer unbemerkt das Mobiltelefon aus der Jackentasche des älteren Herrn.

Ein aufmerksame Zeuge sprach die Täter unmittelbar an der Haltestelle auf die Tat an. Als ihm daraufhin mit Schlägen gedroht wurde, sah er aus Sorge vor einer Eskalation von weiteren Maßnahmen ab. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung konnte er jedoch einen der Täter zweifelsfrei wiedererkennen und damit bekannt machen.

Allerdings ist die Identität des bestohlenen Seniors bislang unbekannt. Nach Angaben des Zeugen war der Mann über 75 Jahre alt, schlank und etwa 170 bis 175 cm groß. Er trug eine Mütze sowie eine weiße Jacke und führte einen Rollator mit sich.

Die Polizei bittet den geschädigten Senior oder Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0323818 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

