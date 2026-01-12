PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend zogen Polizeibeamte einen berauschten E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Gegen 22:45 Uhr wurde ein 44-Jähriger im Stadtteil Rieth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und den Herren erwartet ein Bußgeld in mindestens 3-stelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

