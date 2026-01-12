Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauschter E-Scooter-Fahrer
Erfurt (ots)
Am Sonntagabend zogen Polizeibeamte einen berauschten E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Gegen 22:45 Uhr wurde ein 44-Jähriger im Stadtteil Rieth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und den Herren erwartet ein Bußgeld in mindestens 3-stelliger Höhe.
