Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zechbetrügerin festgestellt

Erfurt (ots)

Am Freitagabend wurden Beamte der Erfurter Polizei in ein Restaurant in der Erfurter Innenstadt gerufen. Eine 38-Jährige genoss über den Abend verteilt Speisen und Getränke im Wert von über 80 Euro. Als schließlich Ladenschluss und Rechnungsbegleichung anstanden, sah sich die Dame nicht im Stande den Geldbetrag zu begleichen. Weiterhin stellte sich heraus, dass die gleiche Dame bereits am Mittag des selben Tages in einem Lokal in der Nähe speiste und auch hier nicht zahlungsfähig war. Die Beamten fertigen jeweils eine Anzeige wegen Betruges. (TH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell