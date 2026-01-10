PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unachtsamkeit führt zu hohem Sachschaden

Erfurt (ots)

Am späten Nachmittag des 10.01.2026 vermuteten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Erfurter Ortsteil Melchendorf einen Wasserrohrbruch in einer unbewohnten Wohnung und informierten die Polizei. Nachdem die Tür durch die Feuerwehr geöffnet wurde, konnte die mit einem 5cm hohen Wasserteppich bedeckte Wohnung betreten werden. Durch das ausgetretene Wasser wurden in insgesamt sieben Wohnungen Mobiliar, Bodenbeläge und Wandbeschichtungen beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen durch die Kollegen erbrachten, dass der im Einzug befindliche 52 jährige Bewohner den Hauptwasseranschluss zu seiner neuen Wohnung öffnete, ohne sich über den Zustand aller Wasserauslassstellen zu vergewissern und so über mindestens eine Stunde Wasser aus seiner Küchenzeile austrat. Zur Klärung der exakten Umstände wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Seinen Einzug muss "der Neue" nun aber erst einmal verschieben. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

