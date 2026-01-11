Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Drifter gestellt
Elxleben (ots)
Beamte der Polizei Sömmerda stellten am Samstagnachmittag auf einem Großraumparkplatz in Elxleben zwei Fahrzeugführer fest, die auf dem verschneiten Parkplatz mit nicht angepasster Geschwindigkeit vorsätzlich Runden drehten und hierbei ihre Fahrzeuge ausbrechen ließen. Die beiden 19 und 22 Jahre alten Fahrzeugführer wurden kontrolliert und ihnen wurde das weitere driften untersagt. Außerdem mussten beide den Platz mit einem Bußgeldverfahren im Gepäck verlassen. (FR)
