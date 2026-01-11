Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Endstation Fürstenhügel

Sömmerda (ots)

Am frühen Freitagabend des 09.01.2026 wurden die Beamten der PI Sömmerda zur Autobahnraststätte am Leubinger Fürstenhügel gerufen, weil ein Mann augenscheinlich stark alkoholisiert an der Raststätte angefahren gekommen war. Der 72-jährige Deutsche hatte Probleme sich auf den Beinen zu halten und war orientierungslos. Die Beamten konnten ihn noch an der Raststätte anhalten, als er gerade weiterfahren wollte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Da der Mann in Betrachtung der Gesamtumstände klare Ausfallerscheinungen aufwies und den Beamten nur schwer folgen konnte, wurde er als absolut Fahruntüchtig eingeschätzt und die Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und der Führerschein wurde sichergestellt. Sein Fahrzeug verblieb für diese Nacht am Ereignisort. (VS)

