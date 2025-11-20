PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehr Altefähr

Schwerin (ots)

Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Vorpommern-Rügen an Bürgermeister Frank Jätschmann einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von rund 200.000 Euro für ein neues Löschgruppenfahrzeug für die Altefährer Feuerwehr.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 24. November 2025, 14 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Altefähr, Bergener Straße 5, 18573 Altefähr

Das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) wird das neue Einsatzfahrzeug der Ortsfeuerwehr sein und ersetzt ein über 35 Jahre altes Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 15:05

    IM-MV: Erfolgreiche Katastrophenschutzübung erprobt Versorgung von Einheiten

    Schwerin (ots) - Eine lang anhaltende Trockenphase, ausgedehnte Vegetationsbrände, eine Hilfeleistungsersuchen der polnische Regierung: Unter Federführung des Innenministeriums trainierten in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg mehr als 350 Einsatzkräfte am 15. November 2025 in Nordwestmecklenburg im Rahmen einer Landeskatastrophenschutzübung ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:30

    IM-MV: Bauminister Pegel: "Bezahlbares Wohnen bleibt zentrales Ziel in unserem Land"

    Schwerin (ots) - Das Landeskabinett Mecklenburg-Vorpommern hat heute beschlossen, die Wirkung der Mietpreisbremse für die Universitätsstädte Rostock und Greifswald bis zum 30. September 2028 zu verlängern. Hintergrund ist die im Juli 2025 auf Bundesebene beschlossene Verlängerung der gesetzlichen Ermächtigung der Länder, Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren