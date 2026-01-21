PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Kriminaltechniker sichern Spuren nach schwerem Diebstahl

Gotha, Gotha Bahnhofstraße (ots)

Kriminaltechniker sichern Spuren nach schwerem Diebstahl

Einen Diebstahl der sprichwörtlich schweren Art mussten Bundespolizisten am gestrigen Tag in Gotha als Anzeige aufnehmen.

In der Bahnhofstraße wurden an Schallschutzwänden Kabel und Schrauben unter Gewalteinwirkung entfernt. Festgestellt wurde der Verlust im Rahmen einer turnusmäßigen Streckenkontrolle. Es kann ausgeschlossen werden, dass die Kabel, die der Strom- und Leitechnik dienen, konzernseitig entfernt worden sind.

Kriminaltechniker der Bundespolizei sicherten an der Schallschutzwand und im nahen Umfeld Spuren, die bei der Identifizierung der bisher unbekannten Täterschaft helfen sollen.

Der oder die Täter haben sich bei ihrem Vorgehen nahe an den Gleisen der viel befahrenen Strecke zwischen Gotha und Eisenach bewegt. Bei ihrer Tat haben sie sich in Lebensgefahr begeben.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines Falls des besonders schweren Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

