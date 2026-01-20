PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei ermittelt zu "falschem Alarm" im Bahnhof

  • Bild-Infos
  • Download

Weimar, Weimar Bahnhof (ots)

Kurz vor 3:00 Uhr in der zurückliegenden Nacht musste die Berufsfeuerwehr in Weimar zum Bahnhof ausrücken. Auch die Bundespolizei wurde hinzugezogen. Grund für den gemeinsamen Blaulichteinsatz war ein Brandmeldealarm aus dem Bahnhofsgebäude.

Im Bahnhof und dessen nahen Umfeld gab es weder Rauch noch einen Brand. Schnell wurde klar, dass ein Handfeuermelder beschädigt und betätigt worden ist. Dieser wurde wieder instandgesetzt, sodass dieser in einem echten Notfall funktionsfähig ist.

Ermittelt wird nun wegen dem Missbrauch einer Notruf- und Hilfseinrichtung. Die Auswertung des Videomaterials aus dem Bahnhof Weimar soll wichtige Hinweise zur Täterschaft geben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

