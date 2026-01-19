Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Regionalbahn kollidiert mit Autoreifen - Bundespolizei ermittelt

Erfurt, Erfurt-Nord (ots)

Autoreifen gehören an das vorgesehene Fahrzeug oder nach der Abnutzung fachgerecht entsorgt. Auf Bahngleisen hingegen haben diese Gegenstände jedoch nichts zu suchen.

Am späten Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es im Bereich des Erfurter Nordens zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr, weil eine Regionalbahn mit einem Autoreifen kollidierte.

Am Zug kam es zu einer Beschädigung. Die Schadenssumme wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die 25 Reisenden blieben unverletzt und mussten am Halt in Erfurt-Nord in einen Ersatzzug umsteigen.

Der gefährliche Eingriff in den Bahnverkehr hatte Auswirkungen auf sechs Züge, die diesen Bereich während der Sperrung und Tatortarbeit durchfahren sollten. Die Bundespolizei ermittelt gegen bisher unbekannte Täterschaft.

