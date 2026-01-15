PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Autofahrer steuert auf hohe Geldbuße zu

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde ein 41-Jähriger bei der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof vorstellig. In Annahme, dass er ein ihm gehöriges Asservat abholen könnte, klingelte er an der Wache.

Im persönlichen Gespräch mit einer Streife der Bundespolizei stellte er sein Anliegen dar. Die Beamten erkannten bei dem Deutschen Ausfallerscheinungen, die möglicherweise auf die Einnahme berauschender Substanzen zurückzuführen waren. Ein durchgeführter Vortest deute auf den Konsum von Betäubungsmitteln hin. Für den 41-Jährigen war dieser Umstand von Tragweite, weil er nachweislich selbst mit einem Auto zur Dienststelle gefahren ist.

Das weitere Führen des Fahrzeuges wurde ihm untersagt. Wegen den Anfangsverdachts einer Autofahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel wird die Erfurter Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn einleiten.

Das Kfz verblieb zunächst in polizeilicher Obhut.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

