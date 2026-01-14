Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Verfassungsfeindlicher Gruß am Hauptbahnhof angezeigt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Frau wurde am Dienstagabend dabei beobachtet, wie sie nahe dem Ein- und Ausgang des Erfurter Hauptbahnhofes öffentlichkeitswirksam den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben soll.

Durch einen Zeugen wurde eine Streife der Bundespolizei darüber informiert. Mit den Beschreibungen zur tatverdächtigen Frau konnte diese in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang auch festgestellt werden.

Was die 39-jährige Deutsche zu ihrer Tat bewegt hat, ließ sie offen. Die Streife der Bundespolizei eröffnete ihr, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen, wozu auch ihre gezeigte Geste zu zählen ist, eingeleitet wird.

Für die Frau ist es nicht der erste Konflikt mit dem Gesetz. Auf Grund von mehreren Diebstählen, drei Fällen des Hausfriedensbruchs, Leistungserschleichungen und einer Beleidigung hatte sie es bereits in den Vorjahren wiederholt mit der Polizei zu tun.

