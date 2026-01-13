PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Festnahme am Eisenacher Hauptbahnhof

Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots)

Die Überprüfung eines Mannes endete am Hauptbahnhof in Eisenach mit dessen Festnahme.

Ein Mann bewegte sich ohne erkennbare Reiseabsichten im Bahnhof umher. Eine Streife der Bundespolizei sprach ihn an. Mit der Aushändigung einer ausländerrechtlichen Meldebescheinigung wies er sich gegenüber den Beamten aus. Ein sonstiges Identitätsdokument führte er nicht mit sich.

Die Bundespolizisten überprüften die Personalien und wurden dabei auf eine Fahndungsnotierung eines Thüringer Landratsamtes aufmerksam. Der 21-jährige Syrer ist ausreisepflichtig und hält sich seit geraumer Zeit unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Der Mann wurde festgenommen und einem zuständigen Richter in Apolda vorgeführt. Die Haft gegen den Mann wurde justiziell bestätigt. Nach Abschluss des Gerichtstermins wurde der Syrer in die Abschiebehafteinrichtung nach Arnstadt gebracht.

