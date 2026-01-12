PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vermissten Personalausweis wiedergefunden? Unbedingt melden!

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Wenn man wichtige Dokumente, wie eine Geldkarte, den Führerschein und einen Personalausweis verliert, oder den Verdacht hat, dass man bestohlen wurde, ist es ein richtiger Schritt, den Verlust auch bei der Polizei anzuzeigen. Die abhanden gekommenen Dokumente werden dann zur Fahndung ausgeschrieben. Das kann beim Wiedererlangen helfen, oder eben auch in Fällen, bei denen die Dokumente durch Dritte zweckentfremdet worden sind.

Ähnlich erging es einem Seniorenpaar aus Thüringen, das während einer Türkei-Reise ihre Personalausweise verloren glaubte. Die Deutschen zeigten den Verlust bei den türkischen Behörden an. Nunmehr reiste das Paar am Sonntag von Antalya zurück zum Flughafen Erfurt-Weimar. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellte ein Bundespolizist fest, dass die vorgelegten Personalausweise doch eigentlich verlustig waren. Das Paar wurde zum Sachverhalt befragt. Ihre Dokumente hatten sie zwischenzeitlich wieder aufgefunden und konnten ihre Darstellungen auch glaubhaft machen. Den wichtigen Schritt, diesen glücklichen Ausgang auch zu melden, haben sie versäumt.

Nach einem Informationsaustausch und einer Personenüberprüfung durch die Bundespolizei durfte das Paar die Grenzkontrolle passieren und wieder einreisen.

Die Bundespolizei rät, achten Sie stets auf wichtige Personal- und Reisedokumente. Zeigen Sie Verluste, aber auch das Wiederauffinden unbedingt an - das erspart an Grenzen unnötige Aus-/Einreiseprozeduren und Wartezeiten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

