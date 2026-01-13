Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bissiger Disput im Bahnhof Mühlhausen

Mühlhausen, Mühlhausen Bahnhof (ots)

Am Montag wurde ein Vorgang aus Mühlhausen bekannt, bei dem man die Ohren spitzen musste, denn ein 29-jähriger Mann hat am dortigen Bahnhof sprichwörtlich Zähne gezeigt.

Nach einer vorangegangenen Streitigkeit biss der Sudanese sein 56-jähriges Gegenüber in den linken Ellenbogen.

Die Streithähne wurden getrennt und ihre Personalien erhoben. Die leichte Verletzung am Arm musste medizinisch nicht versorgt werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 29-Jährigen, bei dem die Atemalkoholisierung von 2.15 Promille in der hitzigen Gemengelage mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr Übriges beigetragen hat.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell