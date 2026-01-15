Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Anrufer bringt sich selbst in Bredouille

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Etwas seltsam war ein Anruf, der am Mittwochnachmittag beim Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof in Gera einging.

Ein Mann meldete sich unter Angabe seines vermeintlichen Namens und teilte einem Beamten mit, dass er den Polizeifunk mithören würde. Der Bitte, dann doch Funkkontakt aufzunehmen, kam der Anrufer nicht nach. Das Telefonat wurde beendet.

Der vermeintlich technisch affine Anrufer hatte jedoch seine Telefonnummer nicht unterdrückt, was die polizeilichen Ermittlungen und die Anschlussinhaberfeststellung begünstigten.

Falls der Mann auf Grund seines Interesses an der polizeilichen Arbeit auch diese Zeilen mitliest, sei ihm gesagt: "Gegen Sie wurde ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen besonders geschützte Telekommunikation und digitale Dienste eingeleitet."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell