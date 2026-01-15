Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann uriniert in Bahnhofsmülleimer

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Einen Mülleimer und eine Toilette hat ein Mann im Hauptbahnhof Gera verwechselt.

Heute Morgen entdeckte eine Streife der Bundespolizei durch Zufall einen Mann, der im Bahnhof öffentlichkeitswirksam und bei starkem Publikumsverkehr in ein Abfallbehältnis uriniert hat.

Bevor er aus der Verkehrsstation verwiesen wurde, stellten die Beamten bei einer Überprüfung fest, dass gegen den 56-jährigen Deutschen bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof besteht.

Der Mann zeigte sich beim Verlassen der Einrichtung uneinsichtig und wurde beleidigend.

Sein Geschäft hätte er besser im Sanitärbereich des Bahnhofes erledigt. Das wäre günstiger gewesen, und der Mann hätte sich Anzeigen wegen der Verunreinigung der Bahnanlage, dem Hausfriedensbruch und der Beleidigung erspart.

